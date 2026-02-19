Conference LeagueCalcioNews

Conference League – Fiorentina show: 3-0 allo Jagiellonia, Ottavi ipotecati

By Luigi d' Aniello
La Fiorentina torna a ruggire anche in Europa. La Viola stende 3-0 i polacchi dello Jagiellonia a Bialystok nell’andata dei play-off di Conference League. Tutto facile per la squadra di Vanoli che espugna la Chorten Arena nella ripresa grazie ai gol di Ranieri, Mondragora e Piccoli su rigore e mette in cassaforte la qualificazione agli Ottavi. Servivà ora l’ordinaria amministrazione per la gara di ritorno al Franchi prossima settimana

