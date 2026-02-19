CdS Campania – “RASMUS contro RASMUS”. Da ex insegue a Bergamo il suo record

NewsCalcioRassegna Stampa

"RASMUS contro RASMUS". Da ex insegue a Bergamo il suo record

Primo ritorno a Bergamo dopo l’addio nel 2023: è a 8 reti e punta il primato stabilito con i nerazzurri di Gasp all’esordio in Italia
    Rasmus insegue il suo record di gol   in Serie A: quota 9

Raspadori è infortunato  e salterà l’altra sfida col passato  

 

Ieri, Hoj e domenica. Sono i giorni di Rasmus Hojlund, il grande ex di Atalanta-Napoli: sarà un ritorno alle origini, il primo incontro a Bergamo da quando ha lasciato la Dea e la seconda sfida dopo quella dell’andata al Maradona. E sarà soprattutto un incrocio tra mente e cuore senza cuore, considerando che proverà impietosamente a segnare per eguagliare quantomeno il suo record italiano di gol. Ora è a quota 8 e come minimo – come se fosse facile – punta alla rete numero 9: ovvero, il bottino raggiunto al suo primo anno nel campionato italiano. Era la stagione 2022-2023: quando arrivò a Zingonia, Ras era un ragazzino di 19 anni ma Gasperini intuì subito il suo potenziale e lo lanciò molto presto al centro dell’area. Maglia numero 17, prima panchina di assestamento e poi titolare già alla seconda convocazione contro il Torino in casa. Alla terza, il primo graffio: a segno al 57’ su cross di Lookman contro il Monza in trasferta. Quel giorno nacque una stella.  Fonte: CdS

