Boniek: “Tra Maradona e Messi prendo Maradona”

Ecco le parole di Boniek, come si legge su VoceGiallorossa.it: “Totti è l’italiano più forte nella storia del calcio, Bruno Conti il miglior assistman. Un rigore decisivo lo farei battere a me stesso, mentre ritengo Lewandowski il finalizzatore top, non ce ne sono stati così. Il miglior dribblatore invece è Neymar”. Poi il via ai confronti: “Tra Maradona e Messi prendo Maradona, tra Ronaldo e Totti prendo Totti, tra Boniek e Conti prendo Boniek e tra Lewandowski e Neymar prendo Neymar”

Factory della Comunicazione

Il polacco conclude con qualche rivelazione che ha del clamoroso: “Lewandowski è meglio di me, ma Totti è meglio di lui. Il Capitano lo preferisco anche a Maradona” Un amore il suo verso l’ex Roma che è viscerale e che testimonia anche quanto sia rimasto legato ai colori giallorossi, che ha indossato dal 1985 al 1988. Quella dei capitolini è stata l’ultima maglia indossata in carriera.