NewsCalcioNapoli

Boniek: “Tra Maradona e Messi prendo Maradona”

By Vincenzo Buono
0

Ecco le parole di Boniek, come si legge su VoceGiallorossa.it: “Totti è l’italiano più forte nella storia del calcio, Bruno Conti il miglior assistman. Un rigore decisivo lo farei battere a me stesso, mentre ritengo Lewandowski il finalizzatore top, non ce ne sono stati così. Il miglior dribblatore invece è Neymar”. Poi il via ai confronti: “Tra Maradona e Messi prendo Maradona, tra Ronaldo e Totti prendo Totti, tra Boniek e Conti prendo Boniek e tra Lewandowski e Neymar prendo Neymar”

Factory della Comunicazione

Il polacco conclude con qualche rivelazione che ha del clamoroso: “Lewandowski è meglio di me, ma Totti è meglio di lui. Il Capitano lo preferisco anche a Maradona” Un amore il suo verso l’ex Roma che è viscerale e che testimonia anche quanto sia rimasto legato ai colori giallorossi, che ha indossato dal 1985 al 1988. Quella dei capitolini è stata l’ultima maglia indossata in carriera.

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, McTominay: una fatica a tenerlo a riposo

News

Marina Belotti: “Palladino erede di Gasp? Sì, sicuramente”

News

Colomba: “L’Inter è la favorita adesso e lo era tempo fa”

Interviste

“Senza infortuni, il Napoli avrebbe fatto grandi cose! Gara di domenica un…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.