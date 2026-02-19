Colomba: “L’Inter è la favorita adesso e lo era tempo fa”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Colomba, ecco le sue parole:

“Palladino l’ho avuto qualche mese a Parma, era un ragazzo intelligente e sveglio, ma era sempre infortunato, aveva dei problemi da cui non riusciva a guarire per cui l’ho usato poco. Maturando poi, sta diventando un allenatore bravo, ma che sa quello che fa e che dice.

L’Inter è la favorita adesso e lo era tempo fa, ma le incognite ci sono. Come gli infortuni ad esempio e il Napoli ne sa qualcosa. Poi ci sono scontri diretti e tante gare da giocare per cui non vedo uno scudetto già assegnato, ma chi è dietro di certo non deve commettere errori. Bastano un paio di partite andate male e tutto diventa più incerto, di certo l’Inter può permettersi più errori rispetto a chi insegue.

Conviene andare a pescare all’estero, non tanto come costi, ma conviene a tutto il calcio che si vada a cercare fuori piuttosto che allevarli nel settore giovanile perchè è costoso e competenza. All’estero trovi il prodotto già fatto, a volte dà risultati scadenti, altri eccellenti. Sono felice dell’esplosione di Vergara, però se il Napoli non avesse avuto problemi starebbe in giro chissà dove”.