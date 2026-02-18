Zaccone: “Bastoni? Per me le scuse non sono state vere scuse”

Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

“Bastoni?

Ti dico la verità: per me le scuse non sono state vere scuse. Sono state piuttosto un tentativo di ridimensionare l’episodio, di inserirlo nella categoria del ‘succede’. Ma succede solo perché culturalmente tolleriamo tutto questo, non perché sia inevitabile. Francamente lascia il tempo che trova. Sì, ci ha messo la faccia, per carità, però ritengo che siano state scuse parziali: questa è la mia opinione. La simulazione è stata antisportiva e basta. Nessuna tragedia, nessuno scandalo epocale, però nel calcio di oggi — che non è quello di una volta — si deve pretendere di andare nella strada della trasparenza e dell’autocritica, niente altro.

Lang è un rimpianto per il Napoli?

No, nessun rimpianto. Anche se abbiamo questo ‘dono’: quando qualcuno va via, sembra sempre che succeda qualcosa per cui dobbiamo rimpiangerlo. Ngonge ha avuto le sue opportunità a Napoli e non le ha colte. Se trova un ambiente dove riesce a esprimersi meglio, mi fa piacere per il ragazzo e per il Napoli, che può non depauperare il capitale investito. Ma non c’è stato un errore di valutazione: semplicemente non si è inserito come doveva tra gli azzurri”.