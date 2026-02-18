Tegola Verona, infortunio grave per uno scaligero: stagione finita

Non giungono buone notizia in casa Hellas Verona. Il club scaligero, infatti, dovrà fare a meno di Suat Serdar non solo per la sfida con il Napoli, ma per tutto il resto della stagione. Il tedesco classe ’97, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato e sarà costretto all’intervento chirurgico. Di seguito il comunicato dell’Hellas Verona.

“”Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani“.