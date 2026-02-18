CalcioIn EvidenzaNapoli

Tegola Verona, infortunio grave per uno scaligero: stagione finita

By Giovanni Esposito
0

Non giungono buone notizia in casa Hellas Verona. Il club scaligero, infatti, dovrà fare a meno di Suat Serdar non solo per la sfida con il Napoli, ma per tutto il resto della stagione. Il tedesco classe ’97, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato e sarà costretto all’intervento chirurgico.  Di seguito il comunicato dell’Hellas Verona.

Factory della Comunicazione

“”Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani“.

Potrebbe piacerti anche
News

Romano: “Il futuro di Hojlund? Ecco le ultime”

News

Magoni: “Atalanta da Champions, Napoli in emergenza. Ma Conte sta facendo il…

News

Di Fusco: “Lang? Non si è integrato. Portieri? Conte cerca altro”

News

Hojlund vuole solo il Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.