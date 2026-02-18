Serie A, Milan-Como (1-1): botta e risposta tra rossoneri e lariani
Termina in parità Milan-Como. Al vantaggio dei lariani di Nico Paz ha risposto il pareggio di Rafa Leao.
Il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A termina senza nè vincitori nè vinti. Al “Meazza” va in scena una partita scoppiettante che vede il Como portarsi in vantaggio al minuto 32. Nico Paz approfitta di un errore in impostazione di Maignan: l’argentino ringrazia piazzando il pallone in rete.
Nel secondo tempo il Milan prova a reagire. I rossoneri gestiscono meglio il pallone. Al 64′ arriva la svolta. Jashari imbecca Leao che corre palla al piede arrivando sino all’area di rigore dove sorprende Butez in uscita siglando l’1-1.
Il ritmo della gara, dopo il pareggio, non si abbassa. La tensione alle stelle anche a bordo campo. Protagonista, in tal senso, Massimiliano Allegri che si becca il cartellino rosso.
Tabellino:
Marcatori: 32’ Nico Paz (C), 19’ st Leao (M)
Note: Ammoniti: Nico Paz (C), Butez (C), Ramon (C), Leao (M), Saelemaekers (M); Espulsi: Allegri (M)