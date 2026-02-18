Polemiche infinite: Chivu cita Maradona e scatena i tifosi del Napoli

A quattro giorni dall’episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni in Inter-Juventus, mentre l’FC Internazionale Milano si prepara alla sfida di Champions contro il FK Bodø/Glimt, le polemiche continuano. Come riporta la Gazzetta, in conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha infiammato il dibattito citando Diego Armando Maradona: “Ogni domenica c’è un caso del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol di mano. Nessuno gli ha mai detto nulla”. Il riferimento ha irritato i tifosi del SSC Napoli, che si sono sentiti chiamati in causa. Sui social si è scatenata una reazione furiosa, paragonata metaforicamente alla scena de Il Gladiatore con la frase: “Al mio segnale scatenate l’inferno”. I sostenitori partenopei hanno accusato Chivu di aver tirato in ballo impropriamente il loro idolo, riempiendo i social di messaggi indignati come: “Chivu non deve neanche nominare Maradona”, “Caro Chivu lavati la bocca prima di parlare di Maradona”, “Ma hai idea di chi sia Maradona?”, “Menzionare la mano di Dios non ti rende intelligente”, “Chiedi a Baresi, Maldini e Costacurta cosa faceva Maradona quando subiva i falli”, oltre a commenti increduli come “Ditemi che è un meme” e critiche sul paragone tra contesti diversi.

