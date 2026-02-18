NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, oggi allenamento congiunto col Portici

By Emilia Verde
0

Il Napoli si ripete, dopo il Giugliano e l’Ischia, oggi a Castel Volturno gli azzurri si alleneranno con il Portici. Il Corriere dello Sport scrive: “Sta diventando un’abitudine tra un turno di campionato e l’altro. Sarà il Portici, oggi, la squadra (di Eccellenza) che si presenterà a Castel Volturno e con cui il Napoli di Conte si confronterà per l’allenamento congiunto di metà settimana per avvicinarsi alla partita di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, calcio d’inizio alle ore 15. Un altro appuntamento, dopo quelli recenti contro Giugliano e Ischia, per cominciare a ragionare in vista della prossima partita permettendo a chi ne ha più bisogno, soprattutto a chi è appena rientrato o i nuovi, di accumulare altri minuti per questo finale di stagione con altre tredici sfide da qui al gong”.

