Murales a Glasgow per la rovesciata di McTominay

By Emanuela Menna
Come riporta Il Mattino, il 2025 di Scott McTominay è segnato da due rovesciate decisive: quella al Maradona che ha regalato lo scudetto al SSC Napoli di Antonio Conte e quella realizzata a Glasgow, all’Hampden Park, contro la Danimarca nazionale di calcio di Rasmus Højlund, che ha qualificato la Scozia al Mondiale estivo. Proprio a Glasgow è in fase di realizzazione un grande murales dedicato al centrocampista: le immagini circolate sui social mostrano l’opera ancora su impalcatura, con già completati volto, busto e il pallone colpito in girata.

