Monfrecola (I Re di Napoli): “Alisson è molto silenzioso, concentrato e umile, mi ricorda il Pocho”

Il proprietario del ristorante I Re di Napoli, Luigi Monfrecola, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.  “Alisson Santos è stato a pranzo da noi, è un bravissimo ragazzo. Siamo contenti per il primo gol. Alisson ci ha chiamato attraverso il suo agente per avvisare che sarebbe passato a mangiare da noi. Si è tenuto in linea con un antipasto di insalata, un pesce alla griglia e il nostro spaghetto del Re. L’abbiamo omaggiato con la nostra pizza con il suo nome. La mamma e il fratello erano molto emozionati per la piazza. Alisson è molto silenzioso, concentrato e umile. Mi ha dato l’impressione che è come il Pocho Lavezzi, anche tecnicamente. Questi ragazzi del Sud America hanno attaccamento alla maglia e alla piazza. Da noi è venuto anche Palladino l’anno scorso, era in trattativa con altri club, è un grande allenatore. Mi auguro da tifoso sfegatato del Napoli che un giorno possa allenare il club azzurro”.

