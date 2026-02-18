Adnkronos News

Milano Cortina, nella gara di sci di fondo spunta un lupo. Cos’è successo alle Olimpiadi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – C’è anche un cane lupo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, mercoledì 18 febbraio, durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un lupo cecoslovacco è entrato in pista per tagliare il traguardo con le prime atlete. Una scena divertente e iconica, tra le tante curiosità olimpiche di questi giorni.  

Factory della Comunicazione

 

A bordo pista, per qualche momento, alcuni spettatori hanno anche temuto il peggio. Il curioso animale (con un nome, Nagzul, e un padrone presente) però non aveva cattive intenzioni. Anzi. Era solo a caccia di coccole, in preda all’euforia della gara olimpica. Il suo arrivo è stato ovviamente immortalato da tutti i presenti tra le risate. Ed è immediatamente diventato virale sui social.  

milano-cortina-2026/eventi

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

MyPlant & Garden 2026, Kipar (Green City Italia): “Verde tema chiave per le…

Adnkronos News

MyPlant & Garden 2026, Zaldei (Ibe-Cnr): “Bene l’alto contenuto…

Adnkronos News

Dipendenza da social nei giovani, Zuckerberg oggi alla sbarra a Los Angeles in…

Adnkronos News

E’ morto Mimmo Liguoro, volto storico del Tg2 e Tg3

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.