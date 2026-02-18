Adnkronos News

Incendio Sannazaro, Giuli in visita al teatro

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è in visita al teatro Sannazaro di Napoli, avvolto ieri mattina dalle fiamme. Con lui c’è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano, con cui il ministro si è intrattenuto alcuni minuti, a proposito del lavoro tuttora in corso all’interno dello stabile. Il ministro ha abbracciato la proprietaria e direttrice artistica del Sannazaro, Lara Sansone, in lacrime come il marito, Sasà Venorio. A seguire, Giuli si recherà in Prefettura, dove è previsto un punto stampa. 

Il Sannazaro “tornerà com’era prima. Ve lo prometto”, ha assicurato ieri Giuli che oggi concorderà le mosse per la ricostruzione del teatro.  

