Iannarelli: “La vittoria dell’Atalanta sul Napoli può riaprire per la corsa Champions”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Patrick Iannarelli del Corriere dello Sport. Di seguito, le sue parole: “La vittoria dell’Atalanta sul Napoli può riaprire tutto per la corsa Champions. La partita contro il Dortmund è da prendere con le pinze. I bergamaschi hanno avuto due guai fisici con Raspadori e De Ketelaere. In questo momento serve una reazione, perché la Champions è alla portata di mano, ma l’obiettivo principale ora è l’Europa League. Chi giocherà contro il Napoli? Pasalic è da trequarti, ma ha bisogno di qualcuno che fa da appoggio come Scamacca. Perché Pasalic fa inserimenti. Sulemana è la sua alternativa, visto che non c’è più Lookman. Oggi allenamento di scarico, le indicazioni maggiori ci saranno domani. Scamacca non è in condizione, Krstovic è più in forma. L’Atalanta vede questa rimonta in modo positivo. Palladino è al solo terzo anno in Serie A. Il pubblico è contento, anche la società. L’Atalanta di Palladino è simile a quella di Gasperini. Lui è il figlioccio di Gasperini, più di Juric. Ha un gioco molto simile, anche nella comunicazione, cerca di spronare e si fa sentire”

