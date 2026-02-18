NewsCalcioRassegna Stampa

ESCLUSIVA – Hojlund a “Il Mattino”: “A Riad ho capito che Napoli è la scelta giusta”

By Giuseppe Sacco
Rasmus Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulle colonne de “Il Mattino”. Di seguito un estratto dell’intervista.

«Quella notte a Riad ho capito che Napoli è stata la scelta giusta». I trionfi, il futuro, le passioni, i social, il Napoli e Napoli: Rasmus Hojlund ed si confessa al Mattino in una intervista che domani sarà in edicola, con leggerezza e piacere, con l’entusiasmo della gioventù al potere.

Racconta i suoi primi sei mesi con la maglia azzurra, l’emozione di giocare con il tricolore sul petto, le lezioni di Conte e della sua “serial winner”. E poi il rapporto speciale con Napoli “una città sottovalutata ma che regale ogni secondo emozioni uniche” e con i tifosi: “L’emozione di sentirti applaudire al termine della partita anche quando non si vince l’ho provata raramente. E qui succede sempre, riconoscono l’impegno che la squadra ci mette sempre”.

