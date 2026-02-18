Emergenza infortuni, il Napoli prova a recuperare McTominay e Spinazzola

Il Napoli, che domenica affronterà l’Atalanta, dovrà fare ancora i conti con gli infortuni, ma si tenta di recuperare McTominay e Spinazzola. Il Corriere dello Sport scrive: “Per domenica il grande dubbio resta quello legato a Scott McTominay, che Conte spera di poter recuperare. L’infiammazione al tendine del gluteo lo aveva frenato con il Como e gli aveva anche impedito di esserci con la Roma, ma adesso con un’altra settimana di tempo a disposizione c’è cauto ottimismo per rivederlo in campo. Ma se ne saprà di più nei prossimi giorni. Da valutare, per la Dea, anche le condizioni di Spinazzola, uscito nel secondo tempo del match di domenica: Spina non preoccupa, ma le forzature sono vietate. Per il resto, a quattro giorni dall’appuntamento di Bergamo, c’è ancora ampio margine per valutazioni e riflessioni sulla formazione. Di sicuro adesso aumentano le soluzioni a centrocampo con il rientro di Gilmour, già prezioso contro i giallorossi, così come in attacco dopo l’ottimo impatto nel secondo tempo di Giovane e soprattutto di Alisson, soluzioni in più dall’inizio o a gara in corso (come domenica). E in difesa, per un Rrahmani in meno, c’è un Juan Jesus pronto a tornare dopo aver scontato il turno di squalifica per il rosso di Marassi”.

