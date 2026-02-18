E’ morto Mimmo Liguoro, volto storico del Tg2 e Tg3

(Adnkronos) – È morto a Roma all’età di 84 anni il giornalista Mimmo Liguoro, volto noto dell’informazione Rai: è stato redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e poi del Tg3 dal 1995 al 2006. Liguoro ha curato nel tempo diversi spazi di informazione della Rai, tra cui le rubriche di cultura e attualità ‘Pegaso’ (antesignana delle trasmissioni di approfondimento giornalistico fuori dai Tg), ‘Gulliver’, ‘Tg3 Cultura e spettacolo’, ‘Tg2 Mattina’.

Agli inizi degli anni ’80 Mimmo Liguoro è stato il conduttore dell’edizione di mezza sera del Tg2, primo telegiornale collocato in orario serale intermedio, tra il Tg delle ore 19.45 e quello notturno. Il suo debutto alla conduzione avvenne in modo inatteso: chiamato a sostituire all’ultimo momento il collega Mario Pastore, su decisione del direttore Ugo Zatterin, superò brillantemente la prova della diretta. Tra i molti avvenimenti di cui ha realizzato le telecronache: la visita del presidente americano Bill Clinton ad Anzio, l’elezione di Francesco Cossiga al Quirinale, numerosi congressi dei maggiori partiti italiani e manifestazioni sindacali. Alla conduzione di ‘Pegaso’ seguì le vicende della prima guerra del Golfo fino all’ingresso delle truppe americane in Kuwait. ‘Pegaso’ ottenne il premio regia televisiva. Liguoro era in pensione dal giugno 2006.

Più volte è stato componente delle commissioni di esame dell’Ordine nazionale dei giornalisti per l’accesso alla professione e ha insegnato Teoria e pratica del giornalismo televisivo nella Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno e Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico nello stesso ateneo.

Mimmo Liguoro era nato a Torre del Greco (Napoli) il 16 luglio 1941. Prima dell’approdo in Rai era stato redattore e poi caposervizio dell’agenzia di stampa Adnkronos, collaborando anche con quotidiani e periodici. Particolare attenzione ha dedicato alla vita culturale napoletana, dal teatro alla canzone, dall’arte al cinema. Studioso e promotore della tradizione musicale partenopea, ha collaborato con artisti come Roberto Murolo, Egisto Sarnelli e Consiglia Licciardi.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, ha pubblicato numerosi saggi e biografie, tra cui lavori dedicati a Pino Daniele e a Giovanni Capurro, oltre a volumi sulla storia e la cultura di Napoli.

—

cronaca

