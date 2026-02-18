Dal Monaco il trequartista che potrebbe far comodo al Napoli

Il mercato estivo del Napoli comincia a muoversi, e si guarda in casa francese, precisamente al Monaco, dove un giovane trequartista sta esplodendo in tutto il suo talento. Il Mattino scrive: “E poi, ancora, Maghnes Akliouche, già nel mirino del Milan diversi mesi fa, uno dei talenti più chiari degli ultimi mesi. Il francese con origini algerine gioca da trequartista – nonostante l’acconciatura, l’accostamento con Zizou è già stato fatto dagli scout internazionali – ed è letteralmente esploso quest’anno. Così come sono esplose le agende degli osservatori internazionali quando si sono accorti che il suo contratto ha la scadenza nel 2028. È già valutato tantissimo dal Monaco, ma è il tipo di investimenti che al Napoli potrebbe far comodo per far quadrare i conti e regalare alla squadra talento in avanti, là dove quest’anno se n’è visto poco. Anche gli ultimi arrivati Alisson Santos e Giovane dovranno guadagnarsi la riconferma. Per non rischiare l’addio precoce, come già successo ad altri compagni”.