Champions League – Inter gelata: ko 3-1 con il Bodo

Dopo Juventus e Atalanta anche l’Inter crolla nell’andata dei play-off di Champions League. I nerazzurri cadono 3-1 in Norvegia con il Bodo Glimt. Nel gelo dell’Aspmyra Stadion sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Fet al 20′ min, Pio Esposito pareggia subito dopo 10 minuti ma nella ripresa la squadra di Chivu rimane congelata dal uno-due in tre minuti micidiale del Bodo con le reti di Hauge (61′ min) e Høgh (64′ min). Anche l’Inter sarà chiamata ora all’impresa tra sei giorni a Milano nella gara di ritorno

