Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

Contro l’Atalanta che formazione ti aspetti? Schiereresti Alisson Santos dal primo minuto?

“Parto da Politano: da trequartista non è il suo ruolo, è normale che non piaccia lì. Politano è un esterno che lavora tanto, offensivamente e difensivamente, ma non ha le caratteristiche del trequartista puro. Io tornerei al 3-4-3 classico. Dietro i soliti tre, a centrocampo l’equilibrio è fondamentale: Lobotka e McTominay insieme sì, poi bisogna capire se inserire Gilmour dall’inizio.

Gilmour garantisce qualità in fase offensiva, ma in interdizione lo vedo un po’ leggero. Non mi stupirei di vedere l’assetto della fase finale dell’ultima gara, ma non penso che il brasiliano parta titolare.

In chiave Champions, quali sono le favorite? E qual è la squadra più temibile per il Napoli?

Lo scudetto non lo guardo più da tempo. Bisogna giocare con i paraocchi, fare più punti possibile. Dietro ci sono squadre che possono dare fastidio. Temo un po’ tutte, ma in particolare la Roma. Quando l’ambiente romano si infervora diventa pericoloso. Andare in Champions per loro è un obiettivo vitale.

Anche la Juventus ha alti e bassi, il Milan è davanti, il Como è una sorpresa ma non credo possa reggere fino in fondo. Il Napoli deve pensare solo a sé, mettere spazio tra sé e le inseguitrici e continuare a spingere sull’acceleratore”.