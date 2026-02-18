Arpaia, giorn.: “Dove può arrivare Alisson Santos? È stato paragonato anche a Neymar e Kvara”

Il giornalista Gennaro Arpaia, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Dove può arrivare Alisson Santos? È stato paragonato anche a Neymar e Kvara, va fatta attenzione. Può dire la sua, ha qualità tecniche innegabili. Deve “solo” capire se vuole fare il calciatore spaccapartite o vuole farlo dall’inizio. Deve mettere muscolatura e benzina nelle gambe. In Italia e nei campionati europei serve sempre. C’è stata una crescita più rapida di quel che ci si aspettava. Mi auguro che con Conte possa fare un percorso. Deve essere messo nell’insieme di una squadra nuova, ha conosciuto pochi giorni fa questo gruppo. Deve entrare nelle dinamiche del gruppo. Deve dimostrare di fare la differenza, però non sarà facile perché i difensori lo studieranno come con Vergara. Venendo dal mondo del basket, in un quintetto titolare, anche se hai un roster di diversi giocatori, resta il quintetto più forte della squadra. Da questo punto di vista, i calciatori devono lavorare per giocare 90 minuti. Anche perché la partita si può decidere anche al 1′. Le parole di Osimhen? Quando finisce una storia d’amore le versioni sono sempre due e c’è sempre un cattivo nella versione dell’altro. C’era da una parte la necessità di un calciatore di voler andare via. Se parliamo di razzismo, facciamo un torto a chi davvero subisce razzismo. Anche il club voleva venderlo. Ognuno tira l’acqua al suo mulino. Il Galatasaray è stata una exit strategy. Ricordatemi quante squadre di Premier League lo volevano? Certo, poteva essere venduto nell’estate dello Scudetto, ma a Napoli ci sarebbe stata una sommossa popolare, si sarebbero create le barricate. De Bruyne e Lukaku via in estate? C’è un dato diventato virale: tra i calciatori che hanno effettuato più passaggi verticali in questo campionato, c’è De Bruyne al terzo posto, che ha smesso di giocare almeno 4 mesi. Penso che rispondendo così, capite la mia opinione”

