Pavarese: “Vergara? Il Napoli ha sempre creduto in lui”

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ecco le parole di Gigi Pavarese: “È stata un’annata straordinaria, persino più complessa di quella dello Scudetto. Tra infortuni e difficoltà, la squadra ha sempre reagito. Non capisco su quali basi si possano criticare il direttore sportivo: il lavoro è evidente”. Capitolo giovani, con parole importanti per Antonio Vergara: “Il Napoli ha sempre creduto in lui. Ha spirito di sacrificio e determinazione, si è guadagnato la fiducia dell’allenatore. Può ambire anche alla Nazionale di Gennaro Gattuso. Dopo Lorenzo Insigne, è uno dei migliori talenti usciti dal vivaio nell’era Aurelio De Laurentiis. La sua esplosione zittisce molte polemiche”.

