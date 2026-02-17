Napoli, stagione finita per Rrahmani: lesione al bicipite femorale

Piove sul bagnato, per il Napoli. La stagione di Amir Rrahmani, punto di riferimento della difesa, è praticamente finita. Se tutto dovesse andare per il meglio, Antonio Conte lo potrebbe ritrovare per gli ultimi scampoli di campionato a maggio inoltrato. Il calciatore si è sottoposto in giornata agli esami strumentali al Pineta Grande Hospital e il responso è stato dei peggiori: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stesso infortunio di De Bruyne e Anguissa, per intenderci. E il fatto che nessuno dei due sia ancora rientrato dà l’esatta dimensione del problema. Rrahmani si era fermato durante la partita contro la Roma nel tentativo di contrastare Wesley e aveva finito anche per provocare il calcio di rigore poi trasformato da Malen. Dalla società fanno sapere che ha già cominciato l’iter riabilitativo.
Si aggiunge, dunque, un altro nome all’elenco degli indisponibili che conta De Bruyne, Anguissa, Neres e Di Lorenzo. Tuttavia, l’allenatore ha recuperato Gilmour, che è già sceso in campo, e dovrebbe rientrare anche McTominay, pronto a tornare titolare. A Bergamo ci sarà anche Juan Jesus, squalificato contro la Roma. Ma senza Rrahmani il Napoli perde un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra.
Fonte: Gazzetta dello Sport