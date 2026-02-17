Napoli, stagione finita per Rrahmani: lesione al bicipite femorale

Piove sul bagnato, per il Napoli . La stagione di Amir Rrahmani , punto di riferimento della difesa, è praticamente finita . Se tutto dovesse andare per il meglio, Antonio Conte lo potrebbe ritrovare per gli ultimi scampoli di campionato a maggio inoltrato. Il calciatore si è sottoposto in giornata agli esami strumentali al Pineta Grande Hospital e il responso è stato dei peggiori: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra . Lo stesso infortunio di De Bruyne e Anguissa, per intenderci. E il fatto che nessuno dei due sia ancora rientrato dà l’esatta dimensione del problema. Rrahmani si era fermato durante la partita contro la Roma nel tentativo di contrastare Wesley e aveva finito anche per provocare il calcio di rigore poi trasformato da Malen. Dalla società fanno sapere che ha già cominciato l’iter riabilitativo.