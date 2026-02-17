Napoli applaude Alisson Santos: debutto emozionante al Maradona

Alisson Santos è il nuovo talento brasiliano del Napoli, voluto a tutti i costi da Conte e Manna, ricorda La Gazzetta dello Sport. Il giocatore si è subito sentito lusingato dall’opportunità di vestire la maglia azzurra, considerata un top club mondiale e non una tappa di passaggio, come è accaduto ad altri in passato. Per lui, arrivare a Napoli è un’occasione unica per imporsi in Europa e avvicinarsi al sogno di giocare per il Brasile, sotto lo sguardo attento del ct verdeoro Ancelotti, che ha Napoli nel cuore. Cresciuto ammirando Neymar, in Portogallo era stato paragonato a un giovane Leao, sia per lo stile di gioco sia per le passioni extra-campo come musica e surf. Il Napoli vede in Alisson un futuro crack: rapido, esplosivo, difficile da leggere in campo aperto e un con buon feeling con la porta. La prima uscita ha mostrato emozione e talento: domenica sera si è commosso sotto lo sguardo fiero di mamma e fratello, impressionando i tifosi per velocità e dribbling. Ora il brasiliano vuole confermare le aspettative entrando stabilmente nell’undici titolare e dimostrando di poter fare la differenza in Serie A.