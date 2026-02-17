Adnkronos News

Milano Cortina, le gare di domani: dallo slalom femminile allo short track con Sighel, orari e dove vedere gli azzurri

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Domani, mercoledì 18 febbraio, gli italiani tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre. Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi invernali.  

Factory della Comunicazione

Ecco il programma di domani e gli italiani in gara a Milano Cortina 2026:  

9 combinata nordica – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 

9.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud 

9.45 sci di fondo – Team sprint tl femminile, qualificazioni (Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter) 

10 bob – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2 (Italia) 

10 sci alpino – Slalom femminile, prima manche (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker) 

10.15 sci di fondo – Team sprint tl maschile, qualificazioni (Elia Barp/Federico Pellegrino) 

11.30 sci freestyle – Aerials femminili, finale 1 

11.45 sci di fondo – Team sprint tl femminile, finale (Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter) 

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia 

12.15 sci di fondo – Team sprint tl maschile, finale (Elia Barp/Federico Pellegrino) 

12.30 snowboard – Slopestyle maschile, finale (prima manche) 

12.30 sci freestyle – Aerials femminili, finale 2 

12.59 snowboard – Slopestyle maschile, finale (seconda manche) 

13.28 snowboard – Slopestyle maschile, finale (terza manche) 

13.30 sci alpino – Slalom femminile, seconda manche (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker) 

14 bob – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4 (Italia 1, Italia 2) 

14.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA 

14.45 biathlon – Staffetta 4×6 km femminile (Italia) 

16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca 

18.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia 

19.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia 

20.15 short track – 500 metri maschili, quarti di finale (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali) 

20.44 short track – 500 metri maschili, semifinali 

20.51 short track – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B 

21 short track – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A (Italia) 

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia 

21.27 short track – 500 metri maschili, Finale B 

21.29 short track – 500 metri maschili, Finale A 

Dove vedere le gare di domani a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 

milano-cortina-2026/eventi

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Referendum giustizia, il sondaggio: sì arriva al 52,3%

Adnkronos News

Attivista di estrema destra ucciso a Lione, tra i 4 fermati anche l’assistente…

Adnkronos News

Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

Adnkronos News

Pprogetto Florida’s Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.