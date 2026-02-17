Roma 09/05/2024 Conferenza stampa del concorso ippico Piazza di Siena Foto di Ferdinando Mezzelani GMT sport
NewsCalcioNapoli

Malagò: “Nel calcio polemiche senza fine, a Milano-Cortina un solo episodio di poca sportività”

Queste le parole dell'ex presidente del CONI Giovanni Malagò

By Guido Russo
Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, è stato intervistato da Eurosport sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Nel corso dell’intervista Malagò ha parlato anche del caso Bastoni-Kalulu di sabato sera in Inter-Juventus.

Ecco le sue parole in merito:

“Sono un grande appassionato di calcio, un tifoso e credo di saperne abbastanza di questo sport. E la cultura è diversa rispetto a quanto stiamo vedendo ai Giochi Olimpici. In questi giorni abbiamo 260-300 pagine che riportano vari media e ci accorgiamo che l’unico caso di Milano-Cortina riguarda un giocatore di curling canadese che per due volte con un dito ha accompagnato fuori dalla hog line di rilascio dello stone e un giocatore svedese l’ha rimproverato.

Questo è stato il caso della poca sportività a Milano-Cortina, tra l’altro neanche sanzionato ma ora in virtù di questo fatto arriverà un giudizio terzo da parte di un arbitro, modificando le regole. Di cos’altro dobbiamo parlare? Perdiamo del tempo”.

