Adnkronos News

E’ morto Vincenzo D’Agostino, paroliere per D’Alessio e autore di ‘Rossetto e caffè’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica napoletana. E’ morto il paroliere Vincenzo D’Agostino, noto per aver scritto i testi di molti dei successi di Gigi D’Alessio, tra cui ‘Non dirgli mai’ e ‘Mon amour’. Lo apprende l’Adnkronos da fonti vicine all’artista. D’Agostino, che aveva 64 anni, era malato da tempo. Nella sua carriera non c’è stato solo il lungo sodalizio con Gigi D’Alessio. D’Agostino è stato infatti autore per molti altri artisti della scena napoletana ma non solo: da Mario Merola a Nino D’Angelo, da Gigi Finizio ad Annalisa Minetti. Una delle ultime hit che portano la sua firma è il brano ‘Rossetto e caffè’, scritto per e con Sal Da Vinci, che l’ha portata al successo. 

Factory della Comunicazione

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 17 febbraio

Adnkronos News

Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna…

Adnkronos News

Referendum giustizia, il sondaggio: sì arriva al 52,3%

Adnkronos News

Milano Cortina, le gare di domani: dallo slalom femminile allo short track con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.