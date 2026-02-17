Donnarumma: “Hart? Sempre ammirato”

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato dai canali ufficiali del Manchester City, ecco le sue parole su Joe Hart: “Joe Hart è stato un portiere forte. L’ho sempre ammirato. Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui e di incontrarlo quando è andato al Torino in Serie A. Ha fatto la storia del City. È stato davvero un grande portiere e lo ammiro molto per tutto quello che ha fatto qui e per tutto ciò che ha realizzato nella sua carriera”. Infine, Gigio si è soffermato anche sulla filosofia del ruolo di un portiere: “Penso che la cosa principale per un portiere sia dare tutto per la squadra e non subire gol”, le priorità evidenziate dal numero uno della Nazionale italiana e di Guardiola. “Possono esserci situazioni in cui la tua incolumità fisica è a rischio, ma fai di tutto per quella rete che hai alle spalle, per evitare che la palla entri in porta. Credo che per un portiere la cosa fondamentale sia giocare senza paura”.