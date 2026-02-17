Donnarumma: “Hart? Sempre ammirato”

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato dai canali ufficiali del Manchester City, ecco le sue parole su Joe Hart: “Joe Hart è stato un portiere forte. L’ho sempre ammirato. Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui e di incontrarlo quando è andato al Torino in Serie A. Ha fatto la storia del City. È stato davvero un grande portiere e lo ammiro molto per tutto quello che ha fatto qui e per tutto ciò che ha realizzato nella sua carriera”. Infine, Gigio si è soffermato anche sulla filosofia del ruolo di un portiere: “Penso che la cosa principale per un portiere sia dare tutto per la squadra e non subire gol”, le priorità evidenziate dal numero uno della Nazionale italiana e di Guardiola. “Possono esserci situazioni in cui la tua incolumità fisica è a rischio, ma fai di tutto per quella rete che hai alle spalle, per evitare che la palla entri in porta. Credo che per un portiere la cosa fondamentale sia giocare senza paura”.

Factory della Comunicazione