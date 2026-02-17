Champions LeagueCalcioNews

Champions League – Langnator, Juve distrutta 5-2 dal Galatasaray!

By Luigi d' Aniello
Terribile batosta per la Juventus! I bianconeri crollano 5-2 in Turchia con il Galatasaray nell’andata dei play-off di Champions League. Partenza devastante dei prodotti di casa che passano in vantaggio con Sara al 15′ min, la Juve riesce a ribaltare il risultato con la doppietta di Koopmeiners (16′ e 35′ min) ma nella ripresa il Galatasaray annienta la squadra di Spalletti con la doppietta dell’ex Napoli Lang e le reti di Sanchez e Boey, bianconeri che restano pure in dieci uomini per l’espulsione di Cabal. Successo preziosissimo per i turchi che ipotecano così la qualificazione agli ottavi di finale, servirà ora l’impresa alla Juve tra otto giorni a Torino per ribaltare l’impossibile

Factory della Comunicazione

