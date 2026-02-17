Champions League, due volte Noa Lang! Il Galatasaray stende la Juventus 5-2

Nel primo tempo i bianconeri sono andati in svantaggio con il gol di Gabriel Sara, ma hanno avuto la forza di reagire e rimontare grazie alla doppietta di Teun Koopmeiners, anche se la prima brutta notizia della serata non tarda e vede Bremer costretto ad uscire a causa di un’infortunio.

Nella ripresa, però, i padroni di casa sono rientrati in campo con tutt’altro atteggiamento: prima Davinson Sanchez e poi ancora Noa Lang hanno firmato il controsorpasso.

La gara cambia definitivamente quando la Juventus resta in dieci uomini per l’espulsione di Cabal. A quel punto il Galatasaray prende il largo: ancora Noa Lang cala il poker personale per il 4-2, prima del sigillo finale di Sacha Boey, che fissa il risultato sul definitivo 5-2.

L’appuntamento per il ritorno è tra otto giorni all’Allianz Stadium, dove la Juve sarà chiamata a un’impresa: servirà vincere con almeno tre gol di scarto per trascinare la sfida ai supplementari.