Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste

(Adnkronos) – Dopo la simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus, mano pesante del giudice sportivo contro i dirigenti bianconeri Damien Comolli e Giorgio Chiellini che hanno protestato in maniera veemente contro l’arbitro Federico La Penna alla fine del primo tempo del match. Il difensore bianconero Pierre Kalulu, espulso nel match dopo la clamorosa simulazione di Bastoni, è stato squalificato per una giornata.

L’ad bianconero Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini sono stati inibiti rispettivamente fino al 31 marzo e al 28 febbraio. Comolli, secondo il giudice sportivo, “al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi” ha “assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della Juventus” Luciano Spalletti “e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro”.

Chiellini, sempre nel tunnel che porta agli spogliatoi, ha “contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro”. Inoltre, ha rivolto “critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente”.

