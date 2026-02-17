Azzurri verso Bergamo: c’è anche Spinazzola da valutare

Domenica “sfida Champions” a Bergamo. L’Atalanta, infatti, prossima avversaria degli azzurri, sta rientrando in quella che può definirsi zona europea delle grandi. In casa Napoli ci sono sempre calciatori da valutare, ed il Corriere dello Sport, tra di essi, inserisce anche Leonardo Spinazzola: “All’orizzonte la sfida all’Atalanta di domenica alle 15 a Bergamo. Da valutare anche Spinazzola. Prestissimo, comunque, per fare previsioni sulla formazione. Di sicuro rientrerà Juan Jesus dopo la squalifica e sarà un’opzione in più in difesa. La speranza di Conte è di ritrovare McTominay che sta recuperando dall’infiammazione al tendine del gluteo avvertita a Marassi. Nel caso, con Gilmour già in gruppo e in campo nel finale domenica, il Napoli avrebbe per la prima volta dopo tanto tempo diverse opzioni in mediana considerando anche Lobotka ed Elmas”.

Factory della Comunicazione