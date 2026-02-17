Adnkronos News

Attivista di estrema destra ucciso a Lione, tra i 4 fermati anche l’assistente di un deputato di Melenchon

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi, martedì 17 febbraio, dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque. Secondo quanto ha appreso l’emittente Bfmtv citando una fonte vicina all’inchiesta, Procura di Lione sta indagando per ”omicidio volontario”. 

Factory della Comunicazione

Tra le persone fermate c’è Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di un deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

Adnkronos News

Pprogetto Florida’s Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie…

Adnkronos News

Intelligence, sicurezza e dominio cognitivo: il Premio Cossiga ricorda Fulvio Martini

Adnkronos News

Il capo del Dis e la capacità tecnologica dell’intelligence italiana

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.