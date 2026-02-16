Turci: ”Conte pretende molto da tutti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Tommaso Turci:

Conte nel post-partita? ”Le richieste di Conte, che tu sia importante o l’ultimo della lista, sono alte. Lui pretende molto da sé stesso e dai suoi calciatori. Ma ci sono dei giocatori che per affinità e carattere non si trovano e allora si cambia strada e si va altrove. La squadra di Conte è sempre riconoscibile. Mi ha colpito che questo Napoli, nel momento in cui è in difficoltà e sembra che non abbia energie, trovi l’orgoglio per strappare il pareggio.”