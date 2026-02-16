Segnali positivi dall’infermeria verso la sfida di Bergamo

Come riporta la Gazzetta, in casa Napoli arrivano indicazioni incoraggianti sul fronte infortuni in vista della trasferta di Bergamo. Billy Gilmour ha dato buone risposte con i 15 minuti giocati nell’ultima gara e si candida per la convocazione, mentre restano da valutare le condizioni di Amir Rrahmani, uscito per un problema muscolare. Tornano invece a disposizione Juan Jesus dopo la squalifica e cresce l’ottimismo anche per Scott McTominay. La settimana libera potrebbe favorire il recupero di diversi elementi in vista di un altro scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta.

