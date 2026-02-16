NewsCalcioNapoli

Segnali positivi dall’infermeria verso la sfida di Bergamo

By Emanuela Menna
0

Come riporta la Gazzetta, in casa Napoli arrivano indicazioni incoraggianti sul fronte infortuni in vista della trasferta di Bergamo. Billy Gilmour ha dato buone risposte con i 15 minuti giocati nell’ultima gara e si candida per la convocazione, mentre restano da valutare le condizioni di Amir Rrahmani, uscito per un problema muscolare. Tornano invece a disposizione Juan Jesus dopo la squalifica e cresce l’ottimismo anche per Scott McTominay. La settimana libera potrebbe favorire il recupero di diversi elementi in vista di un altro scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Aidacon Consumatori spinge per il tempo effettivo

News

Scontri prima e dopo le partite: raffica di Daspo a Cremona

News

Maradona pieno per Napoli-Roma: 51mila tifosi e ora doppia trasferta

News

Caira: “Pareggio giusto tra Napoli e Roma. Alisson Santos ci sta alla grande in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.