Scontri prima e dopo le partite: raffica di Daspo a Cremona

Come riporta Il Mattino, dopo gli incidenti legati alla gara tra Cremonese e Napoli del 28 dicembre, la Polizia di Stato ha emesso 20 Daspo per un totale di 50 anni contro 16 ultras napoletani e 4 tifosi cremonesi. Prima del match, un gruppo di sostenitori partenopei ha aggredito alcuni tifosi locali nei pressi dello stadio, mentre durante la partita sono stati accesi fumogeni nel settore ospiti. Al termine dell’incontro, circa 50 ultras grigiorossi hanno tentato di raggiungere la curva avversaria armati di aste e bastoni, venendo fermati dalla polizia; un agente è rimasto lievemente ferito. Inoltre è stato disposto un Daspo di 4 anni per un ultras dell’Inter responsabile del lancio di una bomba carta durante la successiva partita tra Cremonese e Inter.

Factory della Comunicazione