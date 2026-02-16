Maradona pieno per Napoli-Roma: 51mila tifosi e ora doppia trasferta

Come riporta il Corriere dello Sport, oltre 51mila spettatori hanno riempito lo stadio per la sfida tra Napoli e Roma, in un clima da grande evento con appena 29 tifosi ospiti a causa delle restrizioni per i residenti nel Lazio. Assenti in tribuna i presidenti Aurelio De Laurentiis e i Friedkin. I tifosi azzurri hanno sostenuto la squadra dopo una settimana intensa, segnata anche dalla gara di Coppa Italia contro il Como. Ora il Napoli affronterà due trasferte consecutive con Atalanta e Hellas Verona, prima di tornare in casa contro il Torino.

Factory della Comunicazione