NewsCalcioRassegna Stampa

Aidacon Consumatori spinge per il tempo effettivo

By Emanuela Menna
0

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’associazione Aidacon Consumatori, guidata da Carlo Claps, propone l’introduzione del tempo effettivo nel calcio per garantire ai tifosi la durata reale dello spettacolo acquistato. Secondo l’associazione, a fronte dei 90 minuti previsti, il gioco effettivo si ferma mediamente a 50-55 minuti, configurando un danno per chi paga biglietti e abbonamenti. Se la richiesta non verrà accolta, Aidacon annuncia una diffida formale verso Lega Serie A, FIGC, UEFA, International Football Association Board e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiedendo una riforma del regolamento con cronometro a tempo fermo o tempi di gioco interamente effettivi.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Scontri prima e dopo le partite: raffica di Daspo a Cremona

News

Maradona pieno per Napoli-Roma: 51mila tifosi e ora doppia trasferta

News

Caira: “Pareggio giusto tra Napoli e Roma. Alisson Santos ci sta alla grande in…

News

Le pagelle de “IL Mattino”. Top Alisson e più di un flop

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.