Aidacon Consumatori spinge per il tempo effettivo

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’associazione Aidacon Consumatori, guidata da Carlo Claps, propone l’introduzione del tempo effettivo nel calcio per garantire ai tifosi la durata reale dello spettacolo acquistato. Secondo l’associazione, a fronte dei 90 minuti previsti, il gioco effettivo si ferma mediamente a 50-55 minuti, configurando un danno per chi paga biglietti e abbonamenti. Se la richiesta non verrà accolta, Aidacon annuncia una diffida formale verso Lega Serie A, FIGC, UEFA, International Football Association Board e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiedendo una riforma del regolamento con cronometro a tempo fermo o tempi di gioco interamente effettivi.

Factory della Comunicazione