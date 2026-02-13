NewsCalcioRadio e Tv

Vergara meglio di Jack. Esiste un “caso” Lukaku. Parla il Ds Sabatini

By Giuseppe Sacco
“Vergara in nazionale? Sì, ma anche Palestra e pure Pisilli. C’è una grandissima differenza di rendimento tra Raspadori e Vergara. Vergara sta giocando meglio di Raspadori –  Sabatini a Siamo Tutti Allenatori, in diretta su Radio Marte – ed io lo porterei nel gruppo. Questo ragazzino – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Siamo tutti Allenatori – sembra non aver paura di nulla, mi colpisce il fatto che sia sfacciato, è uno scugnizzo, coraggioso. La partita in cui è andato un po’ in difficoltà è stata quella di Genova, a parte del rigore che s’è conquistato. Ha giocato male a Genova, ha sbagliato tutto, mentre col Como non aveva pressioni, s’era ridimensionato dalla partita di Genova ed ha giocato di nuovo bene. Poi Vergara ha un dono, va a finire sempre nel tabellino tra assist e gol. Giovane ed Alisson? Alisson non vale Lang. Giovane non vorrei che avesse la maledizione di quelli usciti dal Verona come Noslin, Ngonge e Belhayane. Giovane mi sembra discreto, ma mi aspettavo più personalità, mi sembra un po’ preoccupato dal salto che ha fatto. Napoli-Como? Lo devo dire, quel mancato secondo giallo a Ramon è scandaloso. Manganiello ha arbitrato bene, ma quell’errore è inammissibile secondo me. Obiettivi stagionali del Napoli? Se arrivasse quarto, con la Supercoppa vinta, darei un 6 alla stagione del Napoli. E’ ovvio che gli infortuni vanno considerati. Lukaku è un caso, è entrato contro il Como e oggi non è proponibile. Non so perchè Conte lo porti in panchina, sarebbe meglio facesse un allenamento in più anzicchè andare in panchina. Nelle cessioni di Lucca, Lang e Marianucci vedo una rottura con l’ambiente, dico ambiente per non dire che c’è stata una rottura con Conte”.

