Rissa alla Naples League. Caos durante la partita tra Napoli Creators e Borussia Dortmund. Presente Quagliarella

Gravi disordini durante la finale della Naples League disputata a Napoli: una violenta rissa è scoppiata in campo nel corso del match tra Napoli Creators e Borussia Dortmund, costringendo all’interruzione della partita. A farne le spese è stato un calciatore colpito durante gli scontri e trasportato via in barella.

L’episodio si è verificato nel finale di gara, quando la tensione è improvvisamente degenerata coinvolgendo giocatori, panchine e pubblico presente sugli spalti.

La serata, in programma giovedì 12 febbraio al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, era nata come un evento di festa.

La super finale della Naples League aveva richiamato il pubblico delle grandi occasioni, facendo registrare il tutto esaurito in poco più di 20 minuti, con ingresso gratuito previa prenotazione online.

A rendere l’appuntamento ancora più speciale, la presenza in campo di Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli e della Nazionale, tornato a giocare nella sua città con la maglia partenopea in un torneo amatoriale.

Il match vedeva il Napoli Creators sotto nel punteggio 5-4 a pochi minuti dal termine. Durante un’azione offensiva dei partenopei, dalla panchina avversaria sarebbe stato lanciato un pallone in campo, episodio che ha fatto scattare la scintilla. In pochi istanti la situazione è degenerata in una maxi rissa: scambi di colpi, invasione di campo e spalti completamente svuotati, con numerosi tifosi che hanno scavalcato le recinzioni.

Secondo quanto riferito da diversi presenti, sarebbero state coinvolte decine di persone, creando attimi di grande paura come dimostrano alcuni video comparsi sui social. Fonte: Il Mattino