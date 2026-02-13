Nazionale, Ringhio vuole conoscere Vergara

La chiamata di Gattuso a Vergara è arrivata. Non è ancora la prima convocazione ma è solo per un invito: a cena. Perché il ct dell’Italia, a Napoli, stasera radunerà intorno a un tavolo i suoi azzurri. O almeno quelli che potenzialmente potrebbero essere chiamati a fine marzo, per la gara con l’Irlanda del Nord e poi – se tutto va come deve andare – con la vincente tra Bosnia e Galles.

Factory della Comunicazione

È un ingresso speciale nel club Italia: non ufficiale, ma in ogni caso roba da far tremare le gambe.

Sia chiaro, scrive Il Mattino: da qui a pensare che Ringhio ha già scelto se chiamarlo o no, ce ne passa. Ma intanto vuole conoscerlo. Visto che non ci sarà lo stage a Coverciano, il ct sceglie la strada degli incontri informali, per percepire sensazioni, ma anche per trasmettere le sue sensazioni.

E quindi, dopo aver visto i potenziali azzurri di altre squadre, ecco che è la volta di quelli del Napoli: da una parte, Gattuso con il suo vice Gigi Riccio e il capo delegazione di Casa Italia, Gigi Buffon. Dall’altra parte Di Lorenzo, Politano, Buongiorno, Meret, Spinazzola e, per l’appunto, Vergara. L’appuntamento è per cena, in un hotel con vista spettacolare sul golfo di Napoli.