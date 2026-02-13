Napoli-Roma, verso un nuovo sold out al Maradona

Il Napoli e la Roma si sfideranno domenica al Maradona, dove si va di nuovo verso il sold out. Il Corriere dello port scrive: “Verso il sold out, o quasi, per la sfida di domenica contro la Roma con calcio d’inizio alle ore 20.45. Si sta per riempire del tutto il Maradona: fino a ieri sera, infatti, restavano appena pochi posti per l’anello inferiore dei Distinti mentre erano in esaurimento i tagliandi per la Tribuna Posillipo. Probabile che nelle ultime ore uno dei due settori sia andato esaurito – come del resto tutti gli altri ormai da tempo – e comunque ci sono ancora tre giorni pieni per raggiungere il classico sold out. Un’abitudine ormai consolidata a Fuorigrotta”.

