Napoli-Roma, i dati della prevendita parlano chiaro, ecco perchè

Il Napoli sfiderà la Roma domenica al Maradona, e per lo stadio di Fuorigrotta è previsto un nuovo sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Un’altra notte di grande entusiasmo e partecipazione, domenica, dopo quella contro il Como con 50.713 titoli emessi per un quarto di finale di Coppa Italia durante la settimana, di martedì, e col maltempo grande protagonista. Pioggia, tra l’altro, prevista anche domenica. Un dato, quello relativo alla prevendita, che evidenzia la stretta connessione tra la città e la squadra, la stessa che spingerà altri cinquantamila a esserci tra due giorni per il big match contro i giallorossi di Gasperini. Ne sarà felice Conte che ha spesso fatto riferimento all’importanza del pubblico per la squadra. E con il pienone con la Roma verrà blindata e anzi migliorerà la media di oltre quarantacinquemila tifosi al Maradona per le gare interne di questa stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia”.

