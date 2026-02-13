Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Roma, i dati della prevendita parlano chiaro, ecco perchè

By Emilia Verde
0

Il Napoli sfiderà la Roma domenica al Maradona, e per lo stadio di Fuorigrotta è previsto un nuovo sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Un’altra notte di grande entusiasmo e partecipazione, domenica, dopo quella contro il Como con 50.713 titoli emessi per un quarto di finale di Coppa Italia durante la settimana, di martedì, e col maltempo grande protagonista. Pioggia, tra l’altro, prevista anche domenica. Un dato, quello relativo alla prevendita, che evidenzia la stretta connessione tra la città e la squadra, la stessa che spingerà altri cinquantamila a esserci tra due giorni per il big match contro i giallorossi di Gasperini. Ne sarà felice Conte che ha spesso fatto riferimento all’importanza del pubblico per la squadra. E con il pienone con la Roma verrà blindata e anzi migliorerà la media di oltre quarantacinquemila tifosi al Maradona per le gare interne di questa stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Di Gennaro, ex calciatore: “Conte valorizza i singoli e li rivitalizza…

News

CdS – Gli italiani hanno scoperto Antonio (Vergara), e la Nazionale vuole…

News

Sky – Il Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions come priorità

News

Napoli-Roma, verso un nuovo sold out al Maradona

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.