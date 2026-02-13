Kennedy Jr e la cocaina sniffata la bordo del water, Bassetti: “Affermazioni che fanno inorridire”

(Adnkronos) – “Il punto più basso della salute americana. Mai visto nulla di simile. Dire che non ha paura dei germi perché in passato sniffava cocaina dal bordo del water fa inorridire. Dopo queste affermazione servirebbe un passo indietro di Kennedy Jr, non è adeguato al ruolo”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti interviene sulle ultime affermazione del segretario alla Salute americano, Robert Kennedy Jr, durante una trasmissione in cui ha parlato del suo passato e delle sue dipendenze. “E’ solo l’ultimo dei disastri che ha combinato, ricordo sue dichiarazioni sulla schizofrenia che si può curare con la dieta chetogenica – sottolinea Bassetti – E poi il paracetamolo e l’autismo. Per non parlare delle sue convinzioni no-vax. E’ un albero di brutte figure, peggio di Trump”.

“Spero che alcuni ‘nostri’ personaggi, come una ex ballerina, prendano le distanze da Kennedy Jr invece di accusarmi di bullismo su X quando ho detto che il segretario americano alla Salute è un ex tossicodipendente. Ora lo ha detto lui”, conclude il direttore di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

