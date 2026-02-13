Fuori ora il quindicesimo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi tifosi del Napoli alle 13 anche su Radio Ibr Scampia

Un nuovo progetto de “IlNapoliOnline” prende forma!
Questa mattina alle ore 9:00 su Spotify è online il quindicesimo episodio di “Parola ai Tifosi”: un podcast di Guido Russo che ogni settimana analizza tutti i temi di attualità in casa Napoli.
Questa settimana oltre a Guido Russo, ci saranno Luigi Ferrigno e Alessandro Scognamiglio.
Quest’episodio si potrà ascoltare oggi, Venerdì 13 Febbraio, a partire dalle ore 9:00 su Spotify e a partire dalle ore 10:00 su Youtube, oltre che alle ore 13:00 e 20:00 su Radio IBR Scampia.