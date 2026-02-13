Di Gennaro, ex calciatore: “Conte valorizza i singoli e li rivitalizza facendoli rendere al massimo”

“La Roma è in crescita, si è completata come organico, ha aumentato valore tecnico e qualitativo. E’ migliorata in attacco ed è molto forte in difesa. La Roma ha la miglior difesa dei primi cinque campionati europei. L’arrivo di Malen e di Zaragoza, il rientro di Dybala hanno reso la compagine giallorossa

completa e molto competitiva. Malen si è inserito in modo importante, lavora per la squadra oltre ad andare in gol anche di testa. Gasperini migliora in maniera esponenziale tutti i giocatori, come Ghilardi che è tornato a livelli importanti. Esattamente come Conte che valorizza i singoli e li rivitalizza facendoli rendere al massimo. Conte paga i tanti infortuni, con recuperi molto lunghi- De Bruyne tornerà a marzo, ma come? Lukaku è tornato ma gioca pochi minuti. Anguissa anche lui problemi di lunga risoluzione. Ora che ha solo il campionato, può dedicarsi di più alla serie A, ma l’Inter attualmente resta di un livello superiore. Ho visto Conte un po’ nervoso: sta raschiando proprio il fondo del barile. C’è da chiedersi come mai tutti questi infortuni pesanti e lunghi da recuperare. Non è una cosa semplice da gestire. Lucca doveva essere il dopo Lukaku ed invece è diventato un problema, tra l’altro pagato tanto. Contro Gasperini devi dare tutto: essere bravo a giocare negli spazi, a buttarla sull’intensità, a stare attento in difesa e veloce nella manovra di gioco. Le squadre di Gasperini hanno il calo a gennaio per poi volare nei mesi successivi. Bisogna fare la partita perfetta”.