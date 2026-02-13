NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Gli italiani hanno scoperto Antonio (Vergara), e la Nazionale vuole approfondire

By Emilia Verde
0

Il talento di Antonio Vergara è sotto gli occhi di tutti, e ora anche il ct della Nazionale, Rino Gattuso, vuole approfondire. Il Corriere dello Sport scrive: “Tutte scene che, in sequenza, hanno prima sbalordito e poi entusiasmato i tifosi del Napoli – e innanzitutto Conte – e poi catturato l’attenzione degli appassionati. Gli italiani hanno scoperto Vergara e di conseguenza l’Italia vuole approfondire. Il ct ha fatto seguire lui e gli altri nel giro della Nazionale in occasione delle partite contro la Fiorentina e il Genoa e poi lo ha invitato a cena. Un primo appuntamento che Vergara non dimenticherà mai: è il trionfo del suo amore per il calcio”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Sky – Il Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions come priorità

News

Napoli-Roma, verso un nuovo sold out al Maradona

News

Sabatini, ds: “A volte gli investimenti pagano, a volte no. Prendiamo ad…

Calcio

Fuori ora il quindicesimo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.