CdS – Gli italiani hanno scoperto Antonio (Vergara), e la Nazionale vuole approfondire

Il talento di Antonio Vergara è sotto gli occhi di tutti, e ora anche il ct della Nazionale, Rino Gattuso, vuole approfondire. Il Corriere dello Sport scrive: “Tutte scene che, in sequenza, hanno prima sbalordito e poi entusiasmato i tifosi del Napoli – e innanzitutto Conte – e poi catturato l’attenzione degli appassionati. Gli italiani hanno scoperto Vergara e di conseguenza l’Italia vuole approfondire. Il ct ha fatto seguire lui e gli altri nel giro della Nazionale in occasione delle partite contro la Fiorentina e il Genoa e poi lo ha invitato a cena. Un primo appuntamento che Vergara non dimenticherà mai: è il trionfo del suo amore per il calcio”.

