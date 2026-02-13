CdS Campania – “AGGIUNGI VERGARA A TAVOLA”. Oggi il ct arriverà a Napoli per cenare con i giocatori azzurrabili

Il talento del momento può sognare la Nazionale Con lui Spina, Di Lorenzo, Politano, Meret e Buongiorno

L

a cena per farli conoscere andrà in scena stasera all’Hotel Parker, a pochi metri da casa Conte, insieme con altri ragazzi del gruppo. Il ct Rino Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. L’uomo del momento vivrà un altro momento indimenticabile: il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo, in questo momento fuori per infortunio ma pur sempre una colonna dell’Italia che dovrà inseguire il Mondiale attraverso i playoff. Cinque più uno, insomma. Una sorpresa, certo, ma anche il modo di confermare quello che era parso già chiaro nelle ultime settimane: Vergara, tre gol e un rigore conquistato nelle ultime quattro partite tra Champions, campionato e Coppa Italia, è sotto osservazione in vista dei playoff e del futuro. Ha talento e forza fisica, è sfrontato, gioca con i calzettoni tirati giù come un Sivori a pochi metri da casa Conte, insieme con altri ragazzi delgruppo. Il ct Rino Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. L’uomo del momento vivrà un altro momento indimenticabile: il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola,Politano e Di Lorenzo, in questo momento fuori per infortunio ma pur sempre una colonna dell’Italia che dovrà inseguire il Mondiale attraverso i playoff. Cinque più uno, insomma. Una sorpresa, certo, ma anche il modo di confermare quello che era parso già chiaro nelle ultime settimane: Vergara, tre gol e un rigore conquistato nelle ultime quattro partite tra Champions, campionato e Coppa Italia, è sotto osservazione in vista dei playoff e del futuro. Ha talento e forza fisica, è sfrontato, gioca con i calzettoni tirati giù come un Sivori

n

o moderno e soprattutto è uno dei pochi patrimoni nazionali che stanno conquistando spazio e attenzione in Serie A: ragazzi come Antonio, Palestra, Pio Esposito, Bartesaghi e lo sfortunato Leoni, il diciannovenne difensore centrale che ha mischiato il sogno di esordire con i Reds con l’incubo della rottura di un crociato, sono la speranza di un futuro più azzurro.