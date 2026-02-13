CalcioNapoliNews

Biasin: “Conte non si assume responsabilità: deve sentirsi parte del progetto Napoli”

By Sara Di Fenza
0

Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, dove ha commentato la stagione del Napoli.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue parole:

Lukaku? Hojlund è un punto fermo e Conte non metterà le due punte, se non per 20′ o mezz’ora al massimo. Aver sbagliato il rigore non l’ha aiutato, ma ha esperienza non si farà condizionare. Non ho visto una cattiva partita, ma voglio capire l’atteggiamento di Conte. Non mi sorprende in conferenza, non si assume responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro e lo conosciamo.

E’ un suo limite-difetto, ma che è compensato da una marea di pregi. Lui però deve fare uno step, ha detto che a fine anno ci si dovrà sedere per riflettere, è un grande classico da smussare. Si deve investire sempre, ma lui deve sposare la causa. Lui pensa solo a lui, ha vinto 2 trofei, vuole il mercato, gli infortuni sono colpa dello staff medico. Gli manca sentirsi parte del tutto, ma lui è parte solo quando si vince, quando c’è un problema lui è lì e gli altri sono di là”.

Potrebbe piacerti anche
News

Alvino: “Maradona sold out, il Napoli deve battere la Roma. Su Conte solo…

News

Auriemma: “Il Napoli ha fatto tutto ciò che Conte chiedeva. Senza scudetto…

News

Giacometti: “Napoli, troppi errori individuali. Vergara non è una…

News

Balzani: “Vergara giocherebbe ovunque! Totti torna alla Roma, ecco quale ruolo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.