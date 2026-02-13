Balzani: “Vergara giocherebbe ovunque! Totti torna alla Roma, ecco quale ruolo avrà..”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Francesco Balzani, giornalista della Gazzetta dello Sport, il quale ha parlato del match tra Napoli e Roma e dell’imminente ritorno di Totti in giallorosso.

Ecco le sue parole:

“Cosa farà Totti con la Roma? Totti dovrebbe tornare, i tempi non saranno brevissimi. Le due parti sono entrambe felici. Il club avrebbe un testimonial perfetto per il proprio centenario. Inizialmente sarebbe solo un ruolo di immagine. Poi magari può avere un ruolo alla Javier Zanetti all’Inter. Malen è un attaccante che mancava da un po’ alla Roma. Nessuno aveva quelle caratteristiche del centravanti fisico che provava a tirare in porta. La Roma ha avuto Lukaku solo un anno. Malen è importante per il gioco di Gasperini. Dovbyk veniva da 24 gol, ma in Italia ha trovato difficoltà. Malen sembra non stia trovando difficoltà. Come sta Paulo Dybala? Dybala sarà titolare contro il Napoli. Gasperini lo metterebbe anche al 50%, ha recuperato dalla condizione. Dybala vede molto bene i movimenti di Malen, è imprescindibile. Bisogna capire chi completerà il tridente. Gasp potrebbe mettere Pellegrini che può aiutare in fase anche di copertura. Chi recupera? Angelino ha avuto problemi, ha perso tanti kili, ha passato mesi difficili. Sta rimettendo un po’ di massa muscolare, tornerà a disposizione tra un mese. L’unico che può recuperare sarà Hermoso. La Roma spera di recuperare anche Kone, ma solo per la panchina. Chi non centrerà la Champions tra Juve, Napoli e Roma? La Roma è quella meno completa per la rosa, ma la Juventus fa le coppe. A mio modo di vedere il Napoli ha la seconda rosa del campionato, dietro l’Inter. Un pareggio può andare bene a Napoli e Roma. La Juventus è quella che rischia un po’ di più. Questo Vergara giocherebbe nella Roma? Giocherebbe ovunque. Ha una conoscenza tattica già da grande. Vederlo giocare così nei big match tra Chelsea e in campionato è tanta roba. Pellegrini? Ci sarà incontro a fine mese per capire se lui accetti la riduzione dell’ingaggio. Lui non vuole lasciare la Roma. Ma la situazione è in alto mare. A Roma è stato criticato, ha perso la fascia, non lo definirei però una bandiera. Gli standard a Roma sono piuttosto alti”.